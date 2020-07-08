أكد المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك مراد السرجاني لـ«عكاظ» استكمال تنفيذ أعمال المسار الثاني لطريق الأمير نايف المؤدي إلى البوابة الشرقية لجامعة تبوك، وبذلك يكون الطريق بالمسارين جاهزاً لنقل الحركة المرورية. وكان عدد من طلاب جامعة تبوك اشتكوا من الازدحام والحوادث المرورية التي كان يشهدها الطريق الوحيد المؤدي للجامعة بشكل يومي،إذ قالت الطالبة ريوف البلوي: «يومياً كان يجب عليّ الخروج قبل موعد بداية الدوام بوقت طويل تفادياً للتأخر الصباحي، ولأنني أقطن بحي بعيد عن الجامعة عانيت جداً في البداية، وقد اعتاد أساتذتي على قولي إن الازدحام هو سبب تأخري». ووصف الطالب راشد الحويطي معاناته بسبب التزاحم الذي يحصل يومياً على الطريق، قائلاً: «يومياً أخرج للدوام وأنا أفكر بالتزاحم المروري، وقد اضطررت لإيجاد حل، وكان الحل سلوك طريق ترابي تفادياً للمرور من عند الجسر المؤدي للجامعة».