دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، مشاريع تطويرية لبيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وشمل التطوير زيادة عدد غرف الولادة إلى 12 غرفة، واستحداث عدد من العيادات مثل عيادة عيون أطفال، وعيادة الأمومة، وعيادة الرضاعة الطبيعية، وعيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى تطوير وتوسعة المختبر بإضافة 4 أجهزة جديدة لمواكبة التطور الطبي المستمر وتوسعة بنك الدم لاستيعاب التزايد في أعداد المتبرعين لتعزيز قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات المستشفى.

ونوه الأمير منصور بن محمد بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تطوير الخدمات الصحية، بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مثمنا لأبطال صحة حفر الباطن جهودهم للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي المحافظة، بقيادة مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي وزملائه من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية.