تكثف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، الأعمال الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية؛ بهدف تطبيق البروتوكلات المعتمدة للمرحلة الحالية لمكافحة فايروس كورونا، وأغلقت خلال الشهر الجاري (28) صالونا ومشغلا نسائيا على مستوى المنطقة بعد رصد مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين والمستفيدين، حيث نفذت خلال الأسبوع الماضي (13.387) جولة رقابية، تم من خلالها مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 36 منشأة ضمن إجراءات مكافحة فايروس كورونا، وتحرير 1651 مخالفة وإشعارا.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 على مدار الساعة أو تقديم البلاغات عبر تطبيق (بلدي 940) على الأجهزة الذكية.

من ناحية ثانية، أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال رفع 550 سيارة تالفة ومتعطلة من طرق وأحياء مدينة بريدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمانة لملاك المركبات عبر إشعارات تم وضعها على المركبات المتوقفة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الفرق الميدانية وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تواصل أعمالها بشكل مكثف خلال الفترة القادمة لرفع السيارات التالفة والمتعطلة في هذا الاتجاه بهدف تخليص مدينة بريدة من مظاهر التلوث البصري والمحافظة على المظهر العام.