هيأت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة 138 حديقة ومتنزها، للزوار والمصطافين، وقامت بزراعة 765 ألف زهرة وشجيرة، وصيانة 238 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وتجهيز 282 من ألعاب أطفال واللياقة.

كما عملت على تركيب أرضيات مطاطية لألعاب الأطفال بمساحة 6800 متر مربع، و581 مظلة بالحدائق والمتنزهات، وصيانة 19.220 دورة مياه في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، ومساحة 42 ألف متر مربع من الأرصفة والبلدورات، وتحسين وتجميل 40 مدخلا ومحورا، وتنفيذ 365 جولة تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية لموسم الصيف.

وبلغ كميات الرش والإصحاح البيئي اليومي لموسم الصيف 10.290 لترا، وتنفيذ 3285 إجراء احترازيا لزوار الحدائق والمتنزهات، واستهلكت 9555 لترا في أعمال التعقيم والتطهير للمتنزهات والأماكن العامة.

من جهته، وجه أمين المنطقة الدكتور علي السواط، وكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات التابعة بضرورة المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات، وتكثيف زراعة الزهور الموسمية وزراعة الشجيرات والتحسين والتجميل للمداخل والمحاور الرئيسية والساحات، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة وتعزيز الرقابة.