أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم (الثلاثاء).

وجاءت درجات الحرارة المسجلة كالتالي: الأحساء (49.8)، الدمام (49.4)، الرياض (47)، رفحاء (46)، القيصومة (45.6)، وادي الدواسر (44)، عرعر (43)، شرورة (43)، القصيم (42)، مكة المكرمة (42)، الدوادمي (41)، المدينة المنورة (40)، الجوف (40)، العلا (40)، نجران (40)، ينبع (40).

كما سجلت مدينة بيشة (39)، وجازان (39)، وجدة (39)، والقريات (39)، وتبوك (38)، وطريف (38)، وحائل (38)، والطائف (35)، والوجه (33)، وأبها (32)، وخميس مشيط (31)، والباحة (31).