أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 3392 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 5205 حالة تعافٍ إضافية، و49 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 217.108 حالات، من بينها 60.252 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2268 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 154.839 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2017 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت حالات الإصابة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض (308)، الطائف (246)، المدينة المنورة (232)، جدة (227)، الدمام (219)، القطيف (141)، مكة المكرمة (132)، خميس مشيط (124)، حائل (109)، الهفوف (106)، نجران (102)، بريدة (99)، المبرز (90)، عنيزة (86)، محايل عسير (74)، أبها (73)، تبوك (56)، ينبع (51)، الظهران (46)، أحد رفيدة (45)، بيشة (45)، الجبيل (39)، حفر الباطن (35)، الخبر (32)، وادي بن هشبل (31)، أبوعريش (29)، الخرج (28)، المذنب (27)، رنية (25)، الرس (19)، شرورة (19)، سراة عبيدة (18)، بقعاء (16)، بيش (16)، وادي الدواسر (15)، العيون (14)، رجال ألمع (14)، صامطة (13)، حريملاء (13)، عيون الجواء (12)، البطحاء (11)، تربة (10)، الشملي (10)، حوطة سدير (10)، تثليث (9)، سلوى (9)، عرعر (9)، الجفر (8)، سكاكا (8)، بارق (8)، حوطة بني تميم (8)، رياض الخبراء (7)، القنفذة (7)، أم الدوم (7)، المجاردة (7)، تبالة (7)، ثار (7)، القويعية (7)، المندق (6)، المحاني (6)، ظهران الجنوب (6)، النعيرية (6)، رأس تنورة (6)، العيدابي (6)، جازان (6)، خيبر (5)، قيا (5)، البشائر (5)، الخفجي (5)، صفوى (5)، خليص (5)، حبونا (5)، المجمعة (5)، المزاحمية (5)، تمير (5)، العيص (4)، السحن (4)، المضة (4)، بقيق (4)، الشنان (4)، الليث (4)، الرين (4)، القرى (3)، مهد الذهب (3)، البكيرية (3)، قصيباء (3)، البرك (3)، الحرجة (3)، صبيا (3)، الزلفي (3)، رماح (3)، رويضة العرض (3)، ضباء (3)، الباحة (2)، بلجرشي (2)، قلوة (2)، طبرجل (2)، الحمنة (2)، الأسياح (2)، نمرة (2)، الخرمة (2)، القحمة (2)، بللسمر (2)، الغزالة (2)، موقق (2)، الدرب (2)، الدائر (2)، الحرث (2)، فرسان (2)، رفحاء (2)، الدلم (2)، شقراء (2)، ثادق (2)، وثيلان (2)، الوجه (2)، العقيق (1)، المخواة (1)، الحناكية (1)، البدائع (1)، النبهانية (1)، القريات (1)، القوز (1)، المظيلف (1)، ثريبان (1)، الفرشة (1)، مليجة (1)، عريعرة (1)، القيصومة (1)، السليمي (1)، العارضة (1)، ضمد (1)، فيفاء (1)، يدمة (1)، الدرعية (1)، الدوادمي (1).



من جانبه، كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة اليوم، أن من يتم تنويمهم بالمستشفيات التي تضم مصابين بكورونا، سواء لإجراء عملية جراحية أو نحو ذلك، دون إصابة المنومين بالفايروس، ثم تلقوا علاجهم وخرجوا من المستشفى، فلا يلزمهم العزل بعد خروجهم إلى منازلهم؛ لأن قرار الخروج قرار طبي تمت فيه مراعاة واعتبار هل تعرض الشخص الذي تم تنويمه لأي مخاطر أدت لأن يكون فيه حالة اشتباه بانتقال العدوى من عدمه، فهناك أقسام متخصصة لمكافحة العدوى والتأكد والتقصي والمراقبة والرصد لأي فرص انتقال أو عدوى داخل المنشآت الصحية ومن ضمنها المستشفيات، فبالتالي من له قرار طبي بالخروج اجتاز مثل هذه التقييمات وبإمكانه العودة بحذر إلى المنزل وحياته الطبيعية وفق التوصيات الطبية التي تتعلق بأوضاعه الصحية عند الخروج.