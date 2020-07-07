أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على أراضٍ حكومية، قدرت مساحاتها الإجمالية بـ100 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة أنه جرى رصد تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ60 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الصويدرة تقدر مساحتها بـ40 ألف متر مربع، كذلك تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر بـ3100 متر مربع، وقد تمت إزالة تلك التعديات.

وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.