قامت لجنة الأسواق والمحلات التجارية بمحافظة الخرج والمشكلة من المحافظة، البلدية، الشرطة، مستشفى الملك خالد، التجارة، خلال جولاتها الرقابية بإغلاق ثمانية محلات في أحد المراكز التجارية لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية.



وأوضحت اللجنة أن الإغلاق مستمر حتى تقوم تلك المنشآت باستكمال الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا، وضمان سلامة العاملين والمتسوقين بها.