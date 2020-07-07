دعت الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة 1441.

صرح بذلك المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، إذ أكد أنه نظرا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، حيث تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليا والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441.