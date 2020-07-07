أعلن أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير تركي بن طلال مساء أمس (الإثنين)، انطلاقة فعاليات صيف 2020 تحت شعار «مرحباً ألف.. تنزه بحذر».

ورفع أمير منطقة عسير الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، على ما يوليانه لمنطقة عسير من اهتمام ورعاية ودعم دائم في كافة مجالاتها التنموية لتصبح بإذن الله من أهم الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي. ورحّب الأمير تركي بن طلال باسمه وباسم أهالي المنطقة، بجميع الزوار الذين قدموا لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مشيراً إلى جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للزوار. وقال إن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة يشرف على اللجان العاملة من الإدارات الحكومية والأهلية، التي قامت بإعداد برامج وفعاليات متنوعة، حرص فيها الجميع على تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية للعودة بحذر والتنزه بحذر. وأوضح الأمير تركي بن طلال جاهزية مراكز الإيواء والفنادق والمنتجعات السياحية بالمنطقة وسط استعدادات مبكرة لاستقبال الزوار، مشيراً إلى ماتقدمه شركة تطوير السودة خلال موسم صيف عسير 2020 لعدد من الخيارات السكنية الراقية، التي تتكون من 49 غرفة، بسعة 98 شخصا وتشمل القصور الملكية، فلل الشاهين، وفيلا السهو، فيما سيتم افتتاح 4 مطاعم عالمية ومحلية في نفس المنطقة، وأضاف أنه من المقرر بدء استقبال الحجوزات في نهاية يوليو الحالي، وأن شركة تطوير السودة تعمل على الاستفادة من المرافق المتوفرة في المنطقة دعماً لانطلاقة صيف السعودية «تنفس»، وتفعيلاً لاستراتيجية وزارة السياحة التي تهدف إلى تنشيط المنطقة خلال فصل الصيف، منوهاً بتضافر كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم خدماتها السياحية لزوار المنطقة مبينًا جاهزية الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية لاستقبال الأهالي والزوار. وشهد أمير منطقة عسير، عروض الألعاب النارية في سماء أبها إيذانًا بانطلاق فعاليات الصيف.

وتتميز فعاليات صيف عسير 2020، بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً، وتشمل برامج ترفيهية في مختلف مواقع وجود المصطافين والمتنزهين، منها العروض المرئية وفقرات الفلكلور الشعبي وإطلاق الألعاب النارية، كما تتضمن الفعاليات البرامج الثقافية، والأمسيات الفنية والشعرية، ومحاضرات في مجالات مختلفة،إضافة إلى الفعاليات الرياضية.