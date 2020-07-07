رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2532 الذي يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي وتوحيد الجهود في محاربة جائحة كوفيد 19.وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن أمله في أن تسهم المبادرة المهمة في التمكن من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نحو مستدام، والتعجيل بخطى التصدي العالمي لوباء فايروس كورونا المستجد ومساعدة الجهود المبذولة لإنهاء العنف وحل النزاعات.وأشار العثيمين إلى أن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد يوم 22 أبريل 2020، على مستوى وزراء الخارجية لبحث الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاستجابة المشتركة لها على مستوى المنظمة، حث الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين.