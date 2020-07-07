أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها ستفتح اعتباراً من اليوم (الإثنين)، ولمدة 5 أيام (حتى الجمعة القادم 19 ذي القعدة)، باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، وذلك على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa).وبينت أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونياً من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، إذ يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة، مشددة على أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج هذا العام، في أعقاب صدور الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام.وأشارت إلى أن نسبة السعوديين ستكون 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفايروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديراً لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سينتهي يوم الجمعة القادم، وأن نتيجة مطابقة معايير الترشيح ستعلن يوم الأحد القادم الـ21 من ذي القعدة الجاري.وأضافت الوزارة أن التقديم في قائمة راغبي الحج بالمسار الإلكتروني تقديم مبدئي، ولا يعتبر تسجيلاً نهائياً إلا بعد صدور الموافقة النهائية بعد التأكد من مطابقة المعايير الصحية والتنظيمية، وسيتم الإشعار بنتيجة التقديم عبر رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي سيتم تعريفه وربطه بالطلب عند التقديم.وأوضحت وزارة الحج أن الطلب يعتبر ملغياً في حالة عدم استكمال المتطلبات الصحية والتنظيمية، وفي حالة ثبوت عدم تطابق البيانات المقدمة يحق للوزارة إلغاء الموافقة في أي وقت.وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، موضحة أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.أشارت وزارة الصحة إلى أن الأولوية في الحج لغير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فايروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة.وبينت أنه يجب على المتقدم للحج توفير تعهد بأنه لم يسبق له الحج، وإقرار بأنه غير مصاب بـ«كورونا» وأمراض السكري وضغط الدم والقلب والأمراض التنفسية، وتضمنت أيقونة التسجيل التعهد بقبول والتزام الشخص بالحجر الصحي المنزلي باستخدام التطبيقات والاتصال اليومي وفق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة قبل الحج بـ 14 يوماً وبعده بـ14 يوماً.