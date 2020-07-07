بعد غياب لأسابيع عدة، عاد مؤشر التعافي من فايروس كورونا المستجد كوفيد19، إلى الارتفاع في السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلاً نسبة 104% من إجمالي الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أنها سجلت 4.398 حالة تعافٍ، فيما سجلت أيضاً 4.207 إصابات جديدة؛ 35% منها إناث، و65% ذكور، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213.716 حالة، من بينها 62.114 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة؛ منها 2.254 حالة حرجة.وأوضحت أن اجمالي المتعافين ارتفع إلى 149.634 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1.968 وفاة، بتسجيل 52 وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 60.064 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات 1.934.391. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.ولأول مرة، أوردت وزارة الصحة تفاصيل قصة عدم نشر عدوى، بطلها شاب اعتذر عن حضور حفل زفاف، بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، وبعد إجراء الفحص اتضح إصابته بفايروس كورونا، وقالت الصحة «بهذا التصرف المسؤول استطاع الشاب الحفاظ على سلامة الحضور من خطر العدوى».وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمّن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.