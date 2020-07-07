نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى النفسية في البيئة المدرسية، في حال العودة للمدارس.وتضمن الدليل ضرورة توعية العاملين والطلاب كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم اتباعها، ويتم تزويد المرشد الصحي بالمدارس بالمواد التوعوية والدورات التدريبية عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديريات الصحية بالمناطق التي تساعدهم على تأدية دورهم في التوعية، على أن تتم التوعية الصحية ونشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي بين الكادر التعليمي والطلاب مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة، وتخصيص بعض حصص الأنشطة باليوم الدراسي وبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية ونشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في المدارس لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس وتوعية طلاب المدارس والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية نظريا وعمليا وحثهم على اتباعها وتوعية المرشدين الصحيين والمعلمين بآليات الإبلاغ وكيفية التعامل مع الطلبة الذين يعانون من أعراض تنفسية ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطلاب والعاملين والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.وتضمن الدليل أهمية توفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس والتأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه في المدارس والتأكد من توفر المطهرات واستخدامها حسب طريقة الاستخدام الموضحة على المنتج والالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة.