التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس (الإثنين)، عن بُعد، السفير النيوزيلندي لدى المملكة جيمس مونرو.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في الجوانب التعليمية والبحثية، وآثار جائحة كورونا على قطاع التعليم، إلى جانب دعم برامج التعليم عن بُعد بين الجامعات السعودية والنيوزيلندية، وبرامج التدريب للأطباء السعوديين، وبرامج الابتعاث وتخصصاتها. كما اطمأن وزير التعليم خلال اللقاء على الطلبة السعوديين المبتعثين في نيوزيلندا، والجهود المقدمة لهم.حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة التعليم وسفارة نيوزيلندا لدى المملكة.