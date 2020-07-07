اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 20 مشروعاً لتقديم جلسات استشارية فردية لأصحابها من جانب خبراء هيئة منشآت وتسويقها، تمهيداً لتفعيل هذه المشاريع في السوق كمنشآت صغيرة ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي.وحللت «منشآت» 151 مشروعاً تأهلت للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020»، واختيار المشاريع العشرين من بينها، بناءً على معايير وضوح المنتج الابتكاري وقابلية استثماره ضمن منشآت صغيرة.وبيّنت «موهبة» و«منشآت» أن المشاريع العشرين التي وقع عليها الاختيار ليست بالضرورة الأفضل من بين المشاريع المتأهلة من الناحية التجارية، وأن نتائج التقييم بهذين المعيارين جاءت متقاربة جداً بين كثير من المشاريع.