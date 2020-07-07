وضع أهالي طلاب وطالبات جامعة بيشة عددا من المطالب على طاولة الدكتور محمد الصفحي الرئيس الجديد لجامعة بيشة، كان أبرزها إنشاء مستشفى جامعي يخدم المحافظة، وإعفاء طلاب الماجستير من الرسوم الدراسية، وافتتاح كليات وأقسام جديدة تخدم أبناء المنطقة، مثل كلية السياحة والإعلام وافتتاح أقسام جديدة في كليات الطب وغيرها من الكليات، وبما يتواكب مع سوق العمل و رؤية 2030. وتمنى بعض حملة الشهادات العلمية العليا توظيفهم في الجامعة بدلا من الاستفادة من طلاب جامعات أخرى وحصرها على هيئة التدريس المتعاقدين من المقيمين.وأضاف عدد من الطلاب بأن لم تكن جامعة بيشة من الجامعات المستهدفة من الطلاب على مستوى المملكة وأن يكون الترم الصيفي غير محدد للخريجين وأن يكون للعموم الطلاب على مستوى المملكة حيث تعتبر منطقة عسير وجهه سياحة للمملكة.وطالب الأكاديميون والموظفين بأن تكون عمليات التكليفات وفق أسس معروفة ومنع سيطرة الزملاء في القسم على مسائل التكليفات الإدارية والوكالات المهمة، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء يسيطرون على المناصب القيادية المهمة في الجامعة والبعض في قسمين وأكثر.وأضاف آخرون مطالبهم بافتتاح كليات وفروع في مراكز المحافظات وتطويرها بالأقسام الهامة.