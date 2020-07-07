أرجعت إدارة التعليم بجازان تعثر تنفيذ مدرسة الحامضة الابتدائية للبنات إلى أسباب فنية، فضلاً عن عدم تقدم المقاولين لإنجاز المشروع.وأوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ«عكاظ»، أن مدرسة الحامضة الابتدائية من المشاريع المتعثرة التي تم سحبها وطرحها بعد ذلك لاستكمال التنفيذ، إلا أنه لم تتم ترسيته خلال تلك الفترة لأسباب فنية تتعلق بالمتقدمين للمنافسة، وفي بعض الأحيان بعدم تقدم المقاولين للمشروع.وأضاف: استكمالا للإجراءات النظامية، تمت إعادة طرحه للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وتمت ترسية المشروع على أحد المقاولين، وتجري إجراءات تسليم الموقع للبدء بالأعمال وفق المعمول به في مثل هذه الحالات، ومن ضمن ذلك اختبارات الخرسانة للتأكد منها، مشيراً إلى أن هذه المدرسة تعد المشروع التعليمي الثالث بقرية الحامضة، إذ تم في عام 1435 استلام ابتدائية ومتوسطة الحامضة (بنين) نموذج 2/17 مع صالة وملعب، كما تم تنفيذ مبنى روضة الحامضة 6 فصول، وتم استلامه في عام 1436.وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الأحد الماضي، موضوعا تحت عنوان «10 أعوام تعثرا في مدرسة الحامضة.. والأهالي: اهدموها أو استكملوها»، نقلت فيه معاناة أهالي الحامضة من تعثر مشروع المدرسة طيلة السنوات الماضية.