اعتمد مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل، أهداف التحول لتطوير الصحة الشاملة على المديين القصير والبعيد ومسارات العمل في مكتب إدارة التحول التي بدأت بنقل المستشفيات والمراكز والمرافق والموارد البشرية من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى التجمع وبرنامج تطوير البنية الصحية بالمنطقة، عن طريق برنامج الصناديق الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال التي تشمل الإحلال الكامل لمستشفى الملك خالد، واستكمال وتجهيز وتشغيل مستشفى حائل العام.

كما شمل التطوير الشامل الأرض الواقعة بحي المصيف على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق مشار لتكون أنموذجاً صحياً وعمرانياً متكاملاً يعكس جودة الحياة، يتضمن العديد من المرافق الصحية والاستشفائية ومراكز تعزيز الصحة العامة وأنماط الحياة الصحية ومراكز التميز ومرافق الإدارة والتدريب والتعليم التنفيذي والمدارس والوحدات السكنية والخدمات التجارية والاستثمارية.

وشملت المرافق التي يعمل التجمع على تطويرها في أرض المصيف، إنشاء مستشفى متكامل للأورام ومستشفى ومراكز للتأهيل الطبي، والإقامة الممتدة، والإصابات والعظام، والأسرة، والرعاية الأولية المعززة.

كما تعمل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص في التجمع لتطوير وإعادة تأهيل مستشفيات المحافظات وتطوير 73 مركزاً للرعاية الأولية المعززة في مدينة حائل ومحافظات المنطقة.