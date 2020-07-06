أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، إلحاقاً للإجراءات المعلنة بتاريخ 10 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه يمكن الاطلاع على «البروتوكولات» الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد عبر الرابط:

https://covid19awareness.sa/archives/5460

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفايروس المتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع.