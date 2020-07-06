اعتمد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي منهجاً وبرنامجاً تدريبياً للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ضمن المناهج الجامعية للطلاب.

ودشن هذا المنهج متزامناً مع عودة الحياة الطبيعية تحت شعار «نعود بحذر» ليسهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في البيئة الجامعية في أثناء جائحة كورونا.

وعمل على إعداد هذا المنهج والبرنامج مركز تعزيز الصحة بالشراكة مع كلية الطب وعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث قامت وحدة التدريب والدراسات في المركز وبفريق مختص من الخبراء على تطوير المنهج بشكل متكامل للتدريب والوقاية من فايروس كورونا، وفق أعلى المعايير للجامعات العالمية.

ويحتوي هذا المنهج والبرنامج التدريبي على 3 فصول تهدف إلى التعريف بجائحة كورونا وآخر تطوراتها ومستجداتها بحيث يتضمن الفصل الأول نشأة كوفيد-19 وطرق التعرف عليه وتأثيره على صحة الإنسان، والثاني الإجراءات الوقائية المتبعة للتصدي للفايروس، والثالث دور الصحة العامة والعمل البحثي في التصدي له، كما سيقوم بالعمل «عن بعد» على استخدام وسائل تعليمية مختلفة مثل: المحاضرات التعليمية والمقالات العلمية و«الفيديوهات» التدريبية والرسوم البيانية ورسوم الإنفوجرافيك التوضيحية والأسئلة والأجوبة التنويرية.