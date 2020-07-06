أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل 2.806 معلمين ومعلمات، وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.

وقالت في بيان لها عبر حسابها في تويتر: «إشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 1441/8/7هـ المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، ونظرا لعدم استكمال تلك المتطلبات، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم، وحرصا من الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2.806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا».

وأضافت الوزارة: «وفي الوقت الذي تعتز وزارة التعليم بشراكة المعلمين والمعلمات معها، ودورهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بعد لإنهاء العام الدراسي بنجاح، فإنها تثق بوعيهم للظروف الحالية ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه».