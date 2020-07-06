أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم (الاثنين).

وجاءت درجات الحرارة المسجلة كالتالي: الدمام (49 درجة مئوية)، الأحساء (49 درجة مئوية)، القيصومة (46 درجة مئوية)، الرياض (46 درجة مئوية)، رفحاء (46 درجة مئوية)، وادي الدواسر (44 درجة مئوية)، القصيم (43 درجة مئوية)، الدوادمي (43 درجة مئوية)، المدينة المنورة (42 درجة مئوية)، شرورة (42 درجة مئوية)، عرعر (42 درجة مئوية)، مكة المكرمة (41 درجة مئوية)، بيشة (41 درجة مئوية)، نجران (40 درجة مئوية)، الجوف (40 درجة مئوية)، حائل (40 درجة مئوية)، جازان (40 درجة مئوية)، العلا (40 درجة مئوية).

كما سجلت مدينة القريات (39 درجة مئوية)، وتبوك (38 درجة مئوية)، وينبع (39 درجة مئوية)، وطريف (38 درجة مئوية)، وجدة (37 درجة مئوية).

وسجلت الطائف (34 درجة مئوية)، وخميس مشيط (32 درجة مئوية)، والباحة (31 درجة مئوية)، والوجه (32 درجة مئوية)، وأبها (30 درجة مئوية).