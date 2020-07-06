كشفت وزارة التعليم أنها بدأت مرحلة جديدة في ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم بحوكمة الحسابات؛ لضبط الممارسات الاتصالية للحسابات وتجويدها.

وأوضحت وزارة التعليم أن المرحلة الجديدة تعكس أهداف الحوكمة وأبعادها الإستراتيجية، للحد من أي اجتهادات أو تجاوزات، وتوضيح الإجراءات وتحديد المسؤوليات، والحد من التدخل في الصلاحيات، والالتزام بمصادر المعلومات، وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء.

وأشارت «التعليم» إلى أنه نتيجة للعمل المتواصل خلال الفترة الماضية، كشفت نتائج تطبيق الدليل وجود آلاف الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالتعليم، تعمل بلا حوكمة وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي وعلاقتها بالجمهور، فضلا عن إدارة تلك الحسابات بطريقة غير منظمة.

وأفادت بأنه بعد مرور أكثر من شهر على تطبيق قرار الوزير لحوكمة الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابا تفصيلها كالتالي: (3147 في تويتر)، (721 في سناب شات)، (927 في إنستغرام)، وإلغاء المتابعة لـ1.577.331 حسابا، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب، مؤكدة أن العمل مازال مستمرا لضبط وتجويد حسابات الوزارة.