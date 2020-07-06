اعتبر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الالتزام بالتعليمات وإجراءات وزارتي الصحة والداخلية خلال جائحة كورونا واجبا على المجتمع، مثمنا دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي، والتي تجلت في مواجهة فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم (الاثنين) توقيع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة 3 عقود شراكة مجتمعية لتنفيذ مشاريع صحية في محافظات الأفلاج والخرج والمجمعة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ومحافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني.

وشملت العقود إنشاء مبنى الكلى بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بسعة 30 سريرا، وإنشاء مبنى الكلى بمستشفى الأفلاج العام بمحافظة الأفلاج بسعة 30 سريرا، وإنشاء مبنى مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج.

وثمن الدكتور الربيعة مبادرة رجال الأعمال والخير في منطقة الرياض في خدمة المجتمع من خلال العمل الخيري الصحي، وتسهيل الخدمات للمستفيدين من الرعاية الصحية المجتمعية، مشيراً إلى أهداف وزارة الصحة في تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة.