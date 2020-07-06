تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاغون، ونحو 7 كيلوغرامات من مادة الأفيون المخدر.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود أنه تم رصد شخص عند محاولة تجاوزه حدود المملكة بحراً عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري ومرتدياً ملابس غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاغون والأفيون المخدر، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

وأكد المتحدث أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيبقون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.