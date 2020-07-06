أنهت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مشروع بوابة طريق المدينة - القصيم الذي يتميز بطابعه المعماري حيث يعكس الحالة التاريخية للمدينة المنورة، وتعتبر المظلة أهم ما يميز المشروع بتصميمها الفريد إذ يأتي إنجاز هذا المشروع ضمن الرؤية المستقبلية للتطوير الشامل للمدينة المنورة.



وقد حرصت الهيئة على تحسين مداخلها بطابع يتناسب مع مكانتها وستكون علامة بصرية مميزة للقادم إلى المدينة المنورة والمغادر منها.



وأشارت الهيئة إلى أن البوابة التي تم إنجازها تعد معلماً حضارياً مميزاً ذا تصميم فريد، إذ إن من أهداف المشروع أيضاً تسهيل تقديم الخدمات الأمنية على الطريق السريع.