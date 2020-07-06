أحبطت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية تبلغ مساحتها نحو 500 ألف متر مربع، في محاولة لاستغلال ظروف الجائحة وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة فايروس كورونا المستجد.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه تم خلال الجائحة تكثيف جهود مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد المخالفات خلال الجائحة، حيث تم رصد مخالفات وإحباط تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.



الجدير بالذكر أن الأمانة تكرر التحذير من التعدي على الأراضي الحكومية وأنها ستطبق أقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين.