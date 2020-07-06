نوه وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية القمر المتحدة الشيخ محمد حسين جمل الليل بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جداً حفاظاً على سلامة وصحة الحجاج، مؤكداً أن القرار تأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على صحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن الذين تشرفت المملكة عبر عقود من الزمان بحمل لواء خدمتهم وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم.



جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قال فيها «يطيب لي أن أرحب بالقرار الصادر من المملكة العربية السعودية الشقيقة حول تنظيم فريضة الحج هذا العام باقتصار الموسم على عدد محدود من جميع الجنسيات المقيمين داخل المملكة بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد».



وبين الوزير جمل الليل: أن هذا القرار الحكيم يتسق تماماً مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء والتي كانت محل تقدير الجميع.



وأضاف: كما أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالعلاقات المتينة التي تربط البدين الشقيقين من تعاون وثيق ومثمر متطلعاً إلى مزيد من آفاق أرحب في شتى المجالات لا سيما التعاون الإسلامي والدعوي.



واختتم وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة -برقيته - مثمناً عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.