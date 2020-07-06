أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 4207 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ إضافية، و52 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 213.716 حالة، من بينها 62.114 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2254 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 149.634 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1968 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين محافظات ومدن المملكة كالتالي: القطيف (437)، خميس مشيط (364)، الرياض (330)، الدمام (293)، الطائف (279)، الهفوف (242)، جدة (209)، المبرز (171)، مكة المكرمة (147)، نجران (133)، تبوك (101)، حفر الباطن (70)، الخبر (69)، أبها (65)، حائل (65)، الجبيل (64)، عرعر (61)، المدينة المنورة (59)، الظهران (59)، بريدة (53)، بيشة (52)، صفوى (46)، النماص (45)، وادي الدواسر (38)، عنيزة (37)، سكاكا (30)، أبوعريش (30)، شرورة (29)، رجال ألمع (28)، المذنب (26)، بللسمر (24)، المجمعة (24)، محايل عسير (23)، حوطة بني تميم (19)، العيون (18)، رأس تنورة (18)، جازان (17)، ينبع (16)، البدائع (15)، سبت العلاية (15)، الجفر (14)، الخفجي (14)، المجاردة (12)، المضة (11)، أحد رفيدة (11)، العيدابي (11)، البكيرية (10)، تنومة (10)، صبيا (10)، الزلفي (10)، الحرجة (9)، ساجر (9)، عريعرة (8)، القنفذة (7)، رنية (7)، النعيرية (7)، حريملاء (7)، الأسياح (6)، القحمة (6)، البشائر (6)، قرية العليا (6)، بيش (6)، الخرج (6)، الباحة (5)، المخواة (5)، بلجرشي (5)، السحن (5)، تثليث (5)، الحائط (5)، الدرب (5)، حوطة سدير (5)، رفائع الجمش (5)، تمير (5)، طبرجل (4)، الحناكية (4)، رياض الخبراء (4)، القوز (4)، القريع (4)، موقق (4)، خباش (4)، ثار (4)، رفحاء (4)، السليل (4)، رويضة العرض (4)، العقيق (3)، مهد الذهب (3)، عيون الجواء (3)، سراة عبيدة (3)، القيصومة (3)، الموسم (3)، الليث (3)، الوجه (3)، قلوة (2)، العيص (2)، خيبر (2)، ضرية (2)، منفذ الحديثة (2)، القريات (2)، المحاني (2)، قيا (2)، تربة (2)، الفرشة (2)، مليجة (2)، السليمي (2)، الدائر (2)، الطوال (2)، صامطة (2)، حبونا (2)، شعبة (2)، ثادق (2)، وثيلان (2)، حقل (2)، دومة الجندل (1)، صوير (1)، القوارة (1)، عقلة الصقور (1)، المظيلف (1)، نمرة (1)، ميسان (1)، أم الدوم (1)، ظهران الجنوب (1)، بقيق (1)، سلوى (1)، سيهات (1)، الرقعي (1)، الغزالة (1)، بقعاء (1)، العارضة (1)، ضمد (1)، أضم (1)، رابغ (1)، طريف (1)، الدرعية (1)، الدوادمي (1)، مرات (1)، البدع (1)، أملج (1).