باشر رجل الأتمتة Automation والرئيس التنفيذي لقوة الأتمتة في مجلس الوزراء البريطاني، الرئيس التنفيذي السابق للخدمات الصحية البريطانية (ان اتش اس) إيان دالتون، مهام عمله في مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل من خلال خطة اليوم الأول لنقل المستشفيات والمراكز و الموارد البشرية من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى التجمع الصحي بمنطقة حائل، وذلك في رحلة تطوير القطاع الصحي من خلال برامج التحول بهدف توفير الرعاية الصحية والسكانية الشاملة ورفع الجودة وتعزيز تجربة المريض والاستدامة.



ويعد الدكتور إيان دالتون قائد الخصخصة الصحية في بريطانيا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز والتي انهارت في جائحة كورونا في 2020 حيث عمل دالتون في شركة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS Trust Ian Dalton CBE ورئيساً تنفيذياً لها، كما يملك إيان خبرة واسعة في القيادة المكتسبة في أدوار رفيعة داخل NHS وقطاع الصحة الأوسع في بريطانيا وكان الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي في NHS وزارة الصحة في إنجلترا، وقبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي لـ NHS North of England، وهيئة الصحة الشمالية الشرقية الإستراتيجية، North Tees و Hartlepool NHS Trust و North Cheshire Hospitals NHS Trust كما تولى منصبين رئيسيين داخل وزارة الصحة البريطانية هما المدير الإداري الوطني لتطوير المزود والمدير الوطني لمقاومة إنفلونزا الخنازير NHS خلال جائحة عام 2009 ورئيس الحكومة العالمية والصحة في BT.



ولعب إيان دالتون في قيادة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية ومستشفياتها دوراً كبيراً في تقديم الرعاية الصحية والبحوث السريرية حيث تجاوز تحديات زيادة الاحتياجات الصحية والضغوط المالية في بريطانيا ونجح في رفع قدرات موظفيه البالغ عددهم 11000 على استخدام خبراتهم الهائلة والتزامهم بتقديم رعاية أفضل بالشراكة مع مرضاه والمجتمعات المحلية وعلى نطاق أوسع.



كما اعتمد تكنولوجيات جديدة في تشخيص مرض السرطان بصورة أكثر موثوقية وحد من الاحتيال في بريطانيا ووصفه جون مانزوني، الرئيس التنفيذي للخدمة المدنية والأمين الدائم لمكتب مجلس الوزراء البريطاني بأنه رجل استثنائي، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في الحكومة والقطاع الصحي والقطاع الخاص وتحت قيادة إيان، دعمت مؤسسة تحسين الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أداءها وتحسين أدائها المالي وضمان أن تكون الخدمات الصحية الوطنية أكثر تكاملاً لتمكين خدمات محلية أكثر فعالية، وإنشاء دائرة الصحة الوطنية لتحقيق النجاح في المستقبل.