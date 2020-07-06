انعقد بمكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اجتماع مرئي لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ الاستثنائي بحضور وكلاء الأمانة والمديرين العامين، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، كما تمت مناقشة خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.



وقال «المهندس القويحص» إنه ينبغي على الجميع أن يدركوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ تجند كافة طاقاتها المالية والبشرية لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام.



وأبان «الأمين» أن موسم الحج لهذا العام سيكون حجاً آمناً وصحياً للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار الجهود من كافة القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن لدى الأمانة خططاً تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.