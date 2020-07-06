أعلنت وزارة الصحة رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي بمنطقة عسير بنسبة تزيد على 100% في إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمختبر 2400 فحص يومياً، وسوف تصبح أكثر من 4000 فحص يومياً، كما سيستمر التوسع في رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً حتى تصل إلى أكثر من 7000 فحص.

وأبانت الصحة أن المختبر أتم 110 آلاف فحص مخبري لفايروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وأفادت بأن المختبر يضم 14 قسما تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية بجانب بنك الدم المركزي الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، وجرى أخيراً تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن ليكون مثاليا لاستقبال فحوص العدوى التنفسية، إضافة إلى المشروع التطويري للمختبر الجديد المخصص لفحص فايروس كورونا المستجد الذي أُنشئ على أعلى مستوى من التصميم والتجهيز بما يتماشى مع متطلبات إجراء مثل تلك الفحوص.

وأضافت الصحة أنه تم البدء باستقبال عينات فايروس كورونا المستجد من منتصف شهر أبريل من هذا العام من مناطق عسير ونجران وجازان، إضافة إلى محافظتي بيشة والقنفذة، حيث يتم استقبال العينات على مدار الساعة مع الالتزام بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد من قبل وزارة الصحة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوص فايروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها مختبرا معتمدا لإجراء تلك الفحوص.

إضافةً إلى ذلك، فقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة من مختلف مستشفيات المنطقة؛ تلبية لحاجة العمل، كما تم توفير عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة بمختلف أنواعها للإسهام في تحسين وتجويد وتسريع الخدمة.

يذكر أن المملكة تُعد من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفايروس، حيث هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما دشنت الوزارة أخيراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فايروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة تكثيف الفحوص المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي ساعدت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط.

كما قامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فايروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال اختيار عينات من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

كما أطلقت الصحة مبادرة عيادات «تطمن» والبالغ عددها 237 عيادة في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس كورونا المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ للذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد سابقا، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، والبعض منها يعمل لمدة 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت «الصحة» استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد»، وذلك في مختلف مدن المملكة، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني «صحتي»، وستواصل وزارة الصحة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.