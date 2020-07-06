أكد استشاري علاج جذور وعصب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن بن محيي الدين الحلو، عدم صحة ما جاء في التقرير الصحي الإسباني تحت عنوان «كيف تزيل الجير من الأسنان دون الذهاب إلى الطبيب»، إذ دعا التقرير إلى إتباع بعض الوصفات المنزلية باستخدام صودا الخبز والليمون وبيروكسيد الهيدروجين والبقدونس وبذور السمسم.

وقال الدكتور الحلو إن هناك فرقا كبيرا بين الجير والترسبات المعلقة على سطح الأسنان، فالجير هو تصلب ترسبات الطعام وما يتخللها من بكتيريا مع الزمن، وإزالة الجير لا يكون إلا باستخدام أدوات الموجات فوق صوتية أو أدوات طب الأسنان اليدوية الموجودة في عيادات الأسنان فقط، أما الترسبات المعلقة على الأسنان من طعام وما يتخللها من بكتيريا فتمكن إزالتها بالفرشاة والمعجون.

وأضاف: لنفرض أن الجير المقصود في المقال هو الترسبات، لذا أنصح بعدم الأخذ بما جاء في المقال الصحي الإسباني حيث إن بعض المواد المذكورة يمكنها أن تسبب أضرارا جسيمة على الأسنان واللثة إذا تم استخدامها بشكل خاطئ أو بكميات غير دقيقة.

وخلص إلى القول إن شركات صنع معاجين الأسنان تتنافس على إصدار معجون يبيض وينظف الأسنان في آن واحد باستخدام بعض المواد المذكورة في التقرير الصحي بكميات صغيرة جدا ومحددة، وهذه الشركات عليها رقابة من قبل الهيئات الصحية، فإن أراد الفرد استخدام بعض هذه المواد المذكورة فليذهب إلى أقرب متجر ويتفحص علب معجون الأسنان ويختار ما طاب له منها، أما أن تأتي بالمادة نفسها وتمزجها في ماء لمدة معينة كما هو مذكور في المقال فقد يسبب ذلك ضرراً كبيراً على الأسنان واللثة.

يشار إلى أن التقرير الصحي نشرته صحيفة «الإسبانيول» الإسبانية وتحدثت فيه عن كيفية التخلص من جير الأسنان، الذي عادة ما يكون تراكمه سببا في مشكلات، على غرار النفس الكريه وفقدان الأسنان والتهاب اللثة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن «نتائج دراسة أجراها المجلس العام للصيادلة أظهرت أن 80% تقريبا من الإسبان يعانون من مشكلات الصحة الفموية، ويعد التكلس الذي يعرف أيضا بجير الأسنان، من أكثر مشكلات الأسنان شيوعا، والذي يحدث نتيجة تصلب اللويحات البكتيرية بسبب الترسيب المعدني، ويؤدي تراكم الجير إلى تكاثر البكتيريا التي تنتج مواد تسبب رائحة كريهة».

وذكرت الصحيفة أن العناية بنظافة الأسنان واستهلاك بعض الأطعمة على غرار التفاح والطماطم والفراولة من شأنه أن يمنع ظهور الجير على الأسنان، وفيما يلي إليك كيفية القضاء على الجير الذي يكون عادة أصفر اللون أو بنيا بين اللثة والأسنان.