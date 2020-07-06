اجتمع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس (الأحد) مع أكثر من 100 من كتّاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية عبر الاتصال المرئي.واستهل وزير الإعلام المكلف الاجتماع بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الكتّاب والكاتبات، وتقديرهما الكبير للدور الذي يقومون به، وتمنياتهما لهم دوام التوفيق والسداد.وتحدث وزير الإعلام المكلف عن المتغيرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة.ونبه إلى أهمية الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الكتاب الصحفيين من الجنسين في تثقيف المجتمع والارتقاء بوعيه، ومعالجة القضايا التي تهم القارئ، مع الالتزام بالنقد الموضوعي البناء والهادف إلى المصلحة العامة.وخلص الاجتماع إلى أهمية تشكيل فرق عمل تشاركية من الكتّاب والكاتبات مع وزارة الإعلام للعمل على مسارات مختلفة، تشتمل على وضع الإستراتيجيات وخطط تطوير الأداء، وتقديم الأفكار الإبداعية، وتفعيل التواصل والعلاقات بين وزارة الإعلام والكتاب والكاتبات، والإسهام بطرح مبادرات إعلامية دولية.واتفق الجانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل الشراكة بينهما من خلال المسارات المشتركة، بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله، بما يخدم الإعلام المحلي والدولي.