أجمع عدد من رؤساء جامعات وأكاديميات ومراكز إسلامية في دول العالم على تأييد قرار المملكة في الحج بأعداد محدودة جداً من داخل المملكة حفاظاً على سلامة الحجاج.وقال مدير التعليم بجامعة لاهور الإسلامية بباكستان الدكتور حافظ مدني: إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية صائب وسديد، ويتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم.من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي بالإكوادور الدكتور عدنان صيّاح أن قرار المملكة أثبت قدرتها على مواجهة هذا الوباء واهتمامها بالإنسان.وفي السياق نفسه، أيّد نائب مدير عام جامعة دار العلوم بلتستان غواري بباكستان الدكتور عُبيد الرحمن مدني اتخاذ المملكة هذا القرار الحكيم، والحرص على إقامة الشعيرة بما يضمن سلامة الإنسان تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.