أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس التشكيل الوزاري الجديد لحكومتها، بما يمكّن مرونة وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة لها، وبما يتماشى مع تحديات المرحلة. وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هيكلا حكوميا جديدا، تضمن دمج وزارات وهيئات، ويهدف إلى «الخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات».وتم إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالى 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.وتضمن الهيكل الحكومي الجديدة دمج وزارة الطاقة في الإمارات مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.وتضمن كذلك إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشمل الهيكل الحكومي استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.وجاء التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الإماراتية كما يلى:الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عضو مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، محمد بن عبدالله القرقاوي - عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء، أحمد بن جمعة الزعابي - وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عبدالرحمن بن محمد العويس – عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبيد بن حميد الطاير - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سهيل بن محمد المزروعي - عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي - عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة، سلطان بن أحمد الجابر - عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن سعيد البادي – عضو مجلس الوزراء وزير العدل، حسين بن إبراهيم الحمادي – عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم، محمد بن أحمد البواردي – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، نورة بنت محمد الكعبي - عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب، جميلة بنت سالم المهيري - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ناصر بن ثاني الهاملي – عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين، حصة بنت عيسى بوحميد - عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، عبدالله بن طوق المري - عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد،ميثاء بنت سالم الشامسي - وزيرة دولة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي - وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - وزير دولة للتجارة الخارجية،عهود بنت خلفان الرومي - وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، شما بنت سهيل المزروعي - وزيرة دولة لشؤون الشباب،زكي أنور نسيبة- وزير دولة،مريم بنت محمد المهيري - وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي،سارة بنت يوسف الأميري - وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة،عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أحمد بن على الصايغ - وزير دولة.