انخفض مؤشر إصابات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية عن معدل الـ4000 حالة، الذي استقر فيه لعدة أيام، بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل 3580 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209509 حالات، منها 62357 حالة نشطة، منها 2283 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 58 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1916 وفاة، فيما سجلت 1980 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة. وبينت في التفاصيل قصة انتقال العدوى لأحد المصابين، إذ إن شخصا يعاني من سمنة مفرطة، تسبب التهاون في ارتداء الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق في إصابته بالعدوى وساءت حالته الصحية بشكل سريع، ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى.