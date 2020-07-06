أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن 756644 مسافرا غادروا مطارات المملكة عبر الناقلات الجوية الوطنية بعد استئناف الرحلات الداخلية، اعتبارا من الأحد 31 مايو الماضي، وحتى 30 يونيو الماضي، على متن 9758 رحلة.وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلية.وبينت الهيئة وصول 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية، هي: (وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني)، وكانت الهيئة قد سخرت إمكاناتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي)، إذ قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بجدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما اتخذت الهيئة خلال جائحة فايروس كورونا المستجد الكثير من الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، وطبقت أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران في المملكة من منطلق دورها التشريعي، إذ قامت الهيئة بالتأكد من سلامة العمليات التشغيلية لشركات الطيران وخدمات الملاحة الجوية والمطارات ومزودي الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى المعايير الدولية والعمل بجاهزية على مدار 24 ساعة.