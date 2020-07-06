شهدت عيادات «تطمّن» في الطائف، المخصصة لفحص الراغبين في التأكد من إصابتهم بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19، تكدّساً من المراجعين في طوابير تحت الشمس تمتد إلى خارج المركز.ورصدت «عكاظ» ازدحاماً في العيادة، فيما أكد مراجعون لـ «عكاظ» أنهم بمجرّد الوصول إلى الممرضين يتم إعطاؤهم أرقام مراجعة بعد ثلاثة أيام، على أن يتم التواصل معهم لاحقاً، كما أن العيادات لا تعمل في يومي الجمعة والسبت.من جهته، أكدت صحة الطائف لـ «عكاظ» أن عيادات تطمّن لا تحتاج لحجز موعد، ويمكن زيارة المركز مباشرة (مركز صحي العقيق أو مركز صحي شهار) وحال تطابق البروتوكول على المراجع يتم استقباله فوراً.وبينت أنه بخصوص الفحص الموسع فيكون الحجز عن طريق تطبيق صحة وهي خدمة مخصصة لمن يرغب التأكد من سلامته.يذكر أن الطائف سجلت أمس ارتفاعاً في أعداد الإصابات لتحل ثانياً بعد الرياض بواقع 271 إصابة، وكانت سجلت أمس الأول كذلك 204 إصابات.