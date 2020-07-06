عقب قرار وزارة الحج تقليص أعداد الحجاج هذا العام 1441 هـ إلى عدد لا يزيد على بضعة آلاف حاج، في إطار حرص المملكة على الحفاظ على الأرواح واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، برز سؤال لدى الكثيرين عن احتمالية تغيير في إجازة الحج لموظفي الدولة في موسم هذا العام.«عكاظ» بادرت بتوجيه الاستفسار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أكدت أنه لا تغيير في إجازة الحج هذا العام.يذكر أن لائحة الإجازات الحكومية حددت إجازة عيد الأضحى المبارك في الفقرة (ج) من المادة الرابعة، والمعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية، إذ تبدأ العطلة في بداية اليوم الخامس من ذي الحجة وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه.وطبقاً لتقويم أم القري الحالي فإن يوم الخميس 2 ذي الحجة القادم، سيكون آخر دوام كون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والأحد 5 ذي الحجة تبدأ الإجازة السنوية لموسم الحج الحالي لموظفي القطاع العام.