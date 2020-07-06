أطلقت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين برئاسة الأمير فهد بن أحمد آل سعود، وبمشاركة وزارة الصحة ومتطوعين سعوديين، مبادرة لتصنيع وصيانة أجهزة التنفس الصناعي، وذلك من خلال المصانع السعودية.وبحثت إدارة المبادرة مع ممثلي الصناعات التحويلية إمكانية وسبل تنفيذ هذه المبادرة من خلال اجتماع مشترك، حضره مدير إدارة التأهيل والاعتماد في الإدارة العامة للتطوير والجودة بوزارة الصحة كبير المهندسين نافع الحربي، ومهندس المشاريع بصناعات العيسى خالد الفهيد، إذ تم اختيار مركز التدريب بصناعات العيسى ليكون مركز تدريب وورشة عمل المبادرة.وأوضحت الوزارة أنه سيشارك في تنفيذ المبادرة متطوعون سعوديون إذ تم تهيئة وتجهيز المركز للمبادرة من شركة العيسى للصناعات على أن يراعى في التنفيذ التزام المتطوعين بالتباعد الاجتماعي، وتجهيز المركز بالضيافة (وجبة خفيفة، مياه شرب، مشروبات ومعقمات وكمامات وقفازات)، وتشرف وزارة الصحة على إرسال وتسليم وتعقيم أجهزة التنفس للمركز، ويتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 إلى 4 أشهر.ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى كورونا كوفيد 19 والتغلب على نقصها بسبب الأزمة، تشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030، المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي وتوفير فرصة اقتصادية ووظيفية، ولتوفير أجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات وللمستشفى الميداني.