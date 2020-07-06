أكد المتحدث باسم وزارة العدل محمد بن سليمان المطلق، إنجاز 55% من مشروع مبنى المحكمة العامة بعنيزة. وأوضح لـ«عكاظ» تفاعلاً مع ما نشرته الصحيفة حول المشروع بأن العمل توقف في الموقع حالياً لاستكمال بعض المتطلبات النظامة والإجرائية والهندسية، مشيراً إلى أن الجهة المختصة في الوزارة تتابع ذلك ضمن المشاريع الإنشائية الأخرى في مختلف المناطق.ونشرت «عكاظ» بتاريخ 28 يونيو 2020 موضوعاً بعنوان «عنيزة: مشروع مبنى المحكمة متعثر منذ 6 أعوام» تضمن مطالب المواطنين بالإسراع في تنفيذ المشروع.