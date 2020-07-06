في الوقت الذي دعت فيه إدارة التدريب والابتعاث في وزارة التعليم شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، عن طريق إدارات التعليم، للتسجيل في التدريب الصيفي عن بُعد للمرحلة الـ3 من خلال موقع منصة التطوير الجديدة قبل 5 أيام، بقيت المنصة حتى أمس (السبت)، مغلقة وفق ما أكده عدد من المعلمين والمعلمات لـ«عكاظ». وأوضح المعلم محمد العتيبي أنه من أول يوم تم إرسال رابط التدريب الصيفي له عن طريق قائد المدرسة، إلا أنه لم يتمكن من الدخول على الرابط، مضيفا أنه حاول في أوقات متفاوتة لكن دون جدوى.من جهتها، قالت مريم السليم: الدخول لمنصة التدريب غير متاح، والرابط لا يعمل رغم محاولتها الدخول عن طريق جهاز الجوال وكذلك عن طريق جهاز الكمبيوتر المحمول. «عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عن طريق الإيميل الذي وضعته في حسابها الرسمي في «تويتر»، وكذلك عن طريق «واتساب»، ولم يتم الرد حتى نشر التقرير.