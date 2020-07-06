استفاد أكثر من نصف مليون من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» منذ بدء العمل فيها وحتى الآن في مختلف مناطق المملكة.وأوضحت وزارة الصحة أن عيادات «تطمن» خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية، مثل آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينة أن العيادات توجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها نحو 235 عيادة، موزعة على جميع مناطق المملكة، إذ قدمت خدماتها حتى الآن لـ208 آلاف مستفيد.وأضافت أن مراكز «تأكد» خُصصت للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز 357 ألف مستفيد.وأوضحت وزارة الصحة أن مراكز «تأكد» توجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أن الفحوصات تبين مدة انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.