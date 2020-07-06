سمحت أمانة المنطقة الشرقية بالحلاقة للأطفال (سن السابعة) في الصوالين الخاصة بهم، مع تشديد البروتوكولات الوقائية ضد فايروس كورونا، كما أضافت بروتوكولات جديدة للمطاعم والمقاهي وتشييع الجنائز والصلاة عليها.وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان، أن بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات اشترطت لبس الكمامات للعاملين في جميع الأوقات، وارتداء الحضور الكمامات طوال الوقت، وتوزيع مطهرات ووضعها في أماكن بارزة، مع التهوية الجيدة وتباعد الحضور في القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وتطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر معتمد، وتغيير وتنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية والمكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من 5 ساعات، على ألا يزيد عدد الحضور على 50 فرداً، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد.وفي ما يتعلق ببروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، أكد الصفيان أنه يجب منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات إلى تلك المحلات، إضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات وفحص درجة الحرارة للعملاء والعاملين قبل دخول المحل، وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي.