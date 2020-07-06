دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، عن بُعد عبر الاتصال المرئي أمس، مبادرة سقيا مزارع البُن في المحافظات الجبلية بالمنطقة التي تنفذها شركة المياه الوطنية؛ ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة بالتعاون مع شركة أرامكو.وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والمدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، شرحاً موجزاً عن المبادرة والأعمال التي ستقوم بها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان من خلال المبادرة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بالمحافظات الجبلية بما يساهم في توفير المياه لمزارع البُن، والمتمثلة في توريد أكثر من 1200 ردّ من المياه شهرياً؛ أي ما يعادل 206 آلاف متر مكعب من المياه سنوياً إلى المزارع المستفيدة من المبادرة البالغ عددها نحو 670 مزرعة، بهدف زراعة 123 ألف شتلة بُن في العام.