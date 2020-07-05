كشف التجمع الصحي بمنطقة القصيم أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 13.932 فحصاً مخبرياً للحالات المرتبطة بفايروس «كورونا» المستجد منذ تشغيله مطلع الشهر الماضي.

وأشار إلى أن تشغيل المختبر الإقليمي وبنك الدم يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ويضم الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات، وتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية.

ويضم المختبر وحدة الجزيئات الحيوية الخاصة بفحوصات الدم، وكذلك فحوصات الأمراض التنفسية «كورونا»، حيث تم تجهيز الوحدة بالاستناد إلى معايير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية».