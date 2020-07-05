باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد) مخالفة ممارسة مهنة صيد الأسماك بشباك نايلون «محظورة» بمركز الشعيبة، وضبط المخالفون وبحوزتهم شباك الصيد ومشكات واتخذ اللازم حيال ما يقتضيه الموقف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أن فرق المراقبة الميدانية مارست أعمالها حيال هذه المخالفات التي تضر بالثروة السمكية، واستخرجت عددا من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي «القراقير» بمركز ثول وجار العمل على استكمال الإجراءات النظامية لإتلافها.

وبين أن مهمات فرق المراقبة بالفرع شملت ضبط مخالفات صيد من مواطنين ومقيمين بمحافظة رابغ وبحوزتهم 27 شبكة صيد مخالفة «الأشورة»، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بالمحافظة.

وأفاد المهندس الغامدي بتحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة جدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مؤكدا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية لأفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة للحد من مخالفات نظام الصيد البحري حفاظاً على الثروة السمكية بالمنطقة.