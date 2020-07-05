وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة «عسير كذا أجمل»، التي أطلقت أعمالها العام المنصرم، وذلك بعد كتابته لرقم جواله على أحد الجدران في مركز السودة غربي أبها، وطبقت بحقه الإجراءات القانونية.

وبين رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل أنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه، وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.

وتأخذ مبادرة «عسير كذا أجمل» مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام التي نصت مادتها الخامسة على أنه: «لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية».